Бывший член военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что Израилю следует переключить свое внимание на «Хезболлу» и ливанскую границу.

«У нас достаточно сил, чтобы разобраться с Газой, и мы должны сосредоточиться на том, что происходит на севере», — заявил Ганц, выступая в Вашингтоне на ближневосточном форуме.

«Пришло время севера, и на самом деле я думаю, что мы опаздываем с этим», — добавляет бывший начальник Генштаба.

По его оценке, в Газе израильские войска «прошли решающий этап кампании».

«Мы можем делать в Газе все, что захотим. Мы должны стремиться заключить сделку, чтобы освободить наших заложников, но если мы не сможем в ближайшее время, через несколько дней или несколько недель, или что бы то ни было, мы должны отправиться на север», — подчеркнул политик.

«Мы способны нанести удар по Ливану, если это будет необходимо», — пригрозил лидер израильской оппозиции.

Тель-Авив и ливанская «Хезболла» с октября почти ежедневно обмениваются трансграничными обстрелами. Ливанское движение заявляет, что действует в поддержку своего палестинского союзника ХАМАС.

Ганц также отметил, что Тель-Авив совершил ошибку, эвакуировав большую часть севера страны. С октября Израиль эвакуировал более 80 тыс. человек из северных районов страны. Ливан также эвакуировал около 60 тыс. жителей юга.

Ганц покинул расширенное правительство военного времени в июне из-за конфликта с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Причиной спора стало отсутствие у премьера послевоенного плана для Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также упомянул о ситуации на ливанской границе 8 сентября во время посещения коридора Нецарим. Этот коридор делит эксклав на северную и южную части.

«Мы готовимся ко всему, что может произойти на севере. Смещение центра тяжести может произойти быстро и может также затронуть вас (израильских военных в Газе) в течение короткого периода времени», — подчеркнул Галант.