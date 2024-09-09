Израилький авиаудар по Джебалии на севере Газы убил одного из главных спасателей эксклава — замглавы Гражданской аварийно-спасательной службы в северных районах сектора. Погибли также четыре члена его семьи, сообщили представители здравоохранения Газы.

Аварийно-спасательная служба сообщила, что в результате гибели Морси число ее сотрудников, убитых израильским огнем с 7 октября, возросло до 83 человек.

Жители Джебалии сообщили, что израильские силы также взорвали несколько домов в пригороде Зейтун города Газа. Медицинские бригады сообщили, что они не могут ответить на отчаянные звонки некоторых жителей, которые сообщили, что оказались в ловушке в своих домах. Некоторые из них были ранены.

«Мы слышим постоянные бомбардировки в Зейтуне, мы знаем, что там взрывают дома, мы не спим из-за звуков взрывов, грохот танков звучит близко, а беспилотники не перестают кружить», — рассказал житель города Газа, который живет примерно в 1 км от города.

«Оккупанты (израильские войска) уничтожают Зейтун, мы боимся за людей, оказавшихся там в ловушке», — приводит слова очевидца агентство Reuters.

8 сентября Минздрав Газы сообщил, что в результате израильских военных ударов по эксклаву за сутки погибли по меньшей мере 15 человек.

Жители центральных и южных районов Газы сообщили о перебоях в работе интернета и связи. Как уточнили в Палестинской телекоммуникационной компании, обрыв связи произошел из-за «продолжающейся (израильской) агрессии». В ведомстве сообщили, что перебои в работе интернета и связи — первые за несколько месяцев — влияют на способность медицинского персонала отправлять машины скорой помощи в разбомбленные районы и затрудняют людям возможность проверить своих родственников или сообщить об атаках.

Израиль и ХАМАС продолжают обвинять друг друга в провале попыток достичь соглашения при посредничестве Катара, Египта и США. Белый дом готовится представить новое предложение, но перспективы прорыва кажутся туманными, поскольку Израиль отказывается от компромиссного плана Вашингтона.