Турецкая плавучая электростанция в Эквадоре

Власти Эквадора в рамках борьбы с энергетическим кризисом в стране объявили о начале технических испытаний энергетической баржи, принадлежащей турецкой компании Karpowership. Ожидается, что плавучая электростанция обеспечит 100 МВт в Национальной объединенной системе (SNI) в течение 18 месяцев, что поможет смягчить постоянный дефицит энергии в стране. Баржа временно пришвартована на реке Гуаяс в Гуаякиле. #эквадор #электростанция #плавучаяэлектростанция #энергетическийкризис #турецкаяэлектростанция #инновации