ПОЛИТИКА
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Турецкая плавучая электростанция в Эквадоре
Власти Эквадора в рамках борьбы с энергетическим кризисом в стране объявили о начале технических испытаний энергетической баржи, принадлежащей турецкой компании Karpowership. Ожидается, что плавучая электростанция обеспечит 100 МВт в Национальной объединенной системе (SNI) в течение 18 месяцев, что поможет смягчить постоянный дефицит энергии в стране. Баржа временно пришвартована на реке Гуаяс в Гуаякиле. #эквадор #электростанция #плавучаяэлектростанция #энергетическийкризис #турецкаяэлектростанция #инновации
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9 сентября 2024 г.
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