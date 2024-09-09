Спикер армянского парламента Ален Симонян поднял вопрос о необходимости пересмотра статуса российских пограничников на границах Армении с Турцией и Ираном. Это заявление отражает растущее напряжение в отношениях между Арменией и Россией.

«Сейчас на границе с Турцией и Ираном стоят российские пограничники. Я думаю, что здесь нам тоже есть о чем подумать», — заявил Симонян.

Российские пограничники находятся на 345 км границы Армении с Турцией и 45 км с Ираном на основе межгосударственного договора, заключенного в 1992 году. Эта система сохранилась со времен СССР.

Отношения между Арменией и Россией ухудшились после Второй карабахской войны. Армения выразила недовольство отсутствием поддержки со стороны России во время конфликта. В результате Ереван потребовал вывода российских пограничников из некоторых районов страны и приостановил свое участие в ОДКБ.

Параллельно с охлаждением отношений с Россией, Армения активизировала контакты с западными странами и проявила повышенный интерес к евроинтеграции.

Заявление Симоняна может сигнализировать о дальнейших шагах Армении по пересмотру своих отношений с Россией и укреплению собственного контроля над государственными границами.