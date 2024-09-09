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Обстрел Никополя: погибла 16-летняя девушка
В результате обстрела Никополя в Днепропетровской области погибла 16-летняя девушка, еще трое получили ранения. Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам и объектам энергетики
Обстрел Никополя: погибла 16-летняя девушка
Фото: ДСНС Украины / Others
9 сентября 2024 г.

В результате обстрела города Никополь в Днепропетровской области Украины в понедельник погибла 16-летняя девушка, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В результате обстрела повреждены частные дома в городе.

Никополь, расположенный на правом берегу Днепра, регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны российских войск, которые находятся на левом берегу реки.

По данным украинского Министерства энергетики, за минувшие сутки российские войска нанесли удары по объектам энергетики в семи прифронтовых областях Украины. Это привело к перебоям с электричеством и изменению маршрутов движения нескольких поездов.

Ночью 9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также дронами типа «Шахед». Сообщается, что все ракеты и дроны были сбиты или подавлены. Воздушная тревога была объявлена в том числе и в Киеве.

На фронте наиболее ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области Украины. За последнюю неделю темпы продвижения российских войск под Покровском заметно замедлились.

Однако, согласно данным украинского проекта DeepState, российские силы практически полностью заняли город Красногоровка, за который бои ведутся с начала полномасштабного вторжения. Также поступают сообщения о занятии российскими военными села Водяное под Угледаром.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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