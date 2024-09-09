Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига принял решение отозвать временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина. Об этом Сибига сообщил на своей странице в Facebook после встречи с послами и генеральными консулами Украины.

«Послы воюющих стран не могут быть оторваны от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии. Очень хорошо знаю, что такое работать послом и как сделать эту работу более эффективной. Каждый посол должен быть играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии», — отметил глава МИД, по словам которого основным приоритетом украинской дипломатии являются «вооружение и другие потребности ВСУ».

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отзыв Михаила Харишина был вызван закупкой бытовой техники, что, по его словам, не является политическим актом.

«По нашей информации, это не политический акт. Конкретный представитель, если не ошибаюсь, имеющий и дипломатический статус, закупал бытовые предметы. Это было сочтено неадекватным в свете продолжающейся войны и стало причиной его отзыва. Это та информация, которой мы располагаем. <...> Речь идет о стиральных машинах», — пояснил он.

Это не первый случай дипломатического напряжения между Украиной и Грузией. В марте 2022 года Украина отозвала своего посла из Грузии из-за отказа Тбилиси ввести санкции против России. В 2023 году премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве во внутренние дела Грузии, после того как Зеленский поддержал протестующих против закона «об иностранном влиянии».