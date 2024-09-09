Израиль закрывает палестино-иорданские границы: что нужно знать

Израиль закрыл все границы с Иорданией после нападения на КПП Короля Хусейна, где погибли три израильтянина. Это первое нападение подобного рода с 7 октября 2023 года. Нападавший, водитель из Иордании, вышел из грузовика во время проверки и открыл огонь по работникам КПП, после чего его ликвидировали сотрудники сил безопасности. #израиль #иордания #границы #нападение #кпп #новости #безопасность #газа