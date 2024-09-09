ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль закрывает палестино-иорданские границы: что нужно знать
Израиль закрыл все границы с Иорданией после нападения на КПП Короля Хусейна, где погибли три израильтянина. Это первое нападение подобного рода с 7 октября 2023 года. Нападавший, водитель из Иордании, вышел из грузовика во время проверки и открыл огонь по работникам КПП, после чего его ликвидировали сотрудники сил безопасности. #израиль #иордания #границы #нападение #кпп #новости #безопасность #газа
таиьт / Others
9 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us