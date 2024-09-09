Депутат Кнессета от правящей партии «Ликуд» Ниссим Ватури, член Комитета по иностранным делам и обороне, заявил о неизбежности полномасштабной войны между Израилем и Ливаном в ближайшее время.

«Это вопрос нескольких дней», — заявил Ватури в интервью общественному вещателю Kan.

По словам депутата, премьер-министр Биньямин Нетаньяху разделяет его мнение о необходимости решительных действий. Ватури раскрыл предполагаемый план военной операции, включающий масштабный упреждающий удар продолжительностью 4-5 дней с последующим наземным вторжением.

«Дахия [пригород Бейрута] будет выглядеть как Газа. Другого пути нет», — заявил Ватури, добавив, что Нетаньяху на недавнем брифинге для военных подчеркнул необходимость «закончить эту сагу».

Эскалация напряженности на границе Израиля и Ливана уже привела к значительным жертвам. По данным AFP, в Ливане погибло около 614 человек, включая 138 мирных жителей. На израильской стороне, включая оккупированные Голанские высоты, сообщается о гибели 24 военных и 26 гражданских лиц.

Заявления Ватури свидетельствуют о возможном резком обострении конфликта в ближайшем будущем, что может иметь серьезные последствия для всего региона. Его высказывания звучат на фоне израильского вторжения в сектор Газа.

С 7 октября прошлого года в результате ударов Израиля по Газе погибло не менее 40 972 палестинцев, в том числе 16 715 детей и 11 308 женщин, еще 94 761 человек получил ранения.