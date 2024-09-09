В Наблусе прощаются с убитой израильскими военными турецко-американской активисткой

Десятки людей собрались в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, чтобы попрощаться с турецко-американской активисткой Айшенур Эзги Эйги, которая была застрелена израильскими войсками во время акции протеста против расширения поселений на Западном берегу в Бейте 6 сентября. Пока турецкие и американские власти придут к соглашению о том, где будет похоронена активистка, тело погибшей будет находиться в морге местной больницы. #палестина #АйшенурЭзги #активистка #ЗападныйБерег #протест #наблус #израильскиевойска #попрощание #память #похороны