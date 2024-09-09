Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю раскрыла подробности о роли США в срыве Стамбульских соглашений между Россией и Украиной весной 2022 года.

По словам Нуланд, украинская сторона консультировалась с США на завершающем этапе переговоров. Американские представители выразили обеспокоенность условиями соглашения, которые, по их мнению, ставили Украину в невыгодное положение.

«Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила. При этом аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение», — пояснила Нуланд.

Детали 17-страничного соглашения, о котором стороны не смогли договориться, были впервые раскрыты The Wall Street Journal в марте 2024 года. Ключевые разногласия касались численности украинской армии, количества вооружений и статуса русского языка.

Президент России Владимир Путин в июле 2024 года заявил, что Стамбульские договоренности могут стать основой для будущих переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее, в ноябре 2023 года, глава украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что Киев отказался от соглашений в том числе по совету тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Это заявление Нуланд добавляет новый контекст к ранее известной информации о причинах срыва мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.