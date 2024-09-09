Украина выразила серьезную обеспокоенность Ирану в связи с сообщениями о возможных поставках баллистических ракет России. Временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар был вызван в Министерство иностранных дел, где его в жесткой форме предупредили о «разрушительных и непоправимых последствиях» такого шага для двусторонних отношений.

МИД Украины не предоставил дополнительных деталей встречи.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности. Совет национальной безопасности США назвал возможную передачу ракет «драматической эскалацией» поддержки Ираном войны России против Украины. Европейский Союз также подтвердил получение информации о передаче Ираном баллистических ракет России.

Несмотря на эти обвинения, официальная позиция Ирана остается неизменной. Тегеран отверг обвинения в передаче ракет, утверждая, что его позиция по конфликту между Россией и Украиной не изменилась. Представители постпредства Ирана при ООН заявили, что Тегеран считает оказание военной помощи участникам вооруженных действий негуманным.

Дипломаты также подчеркнули, что Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт.

Однако ситуация остается напряженной на фоне обвинений со стороны Запада и Украины в адрес Ирана. С начала боевых действий в Украине Тегеран обвиняют в значительной поддержке России в войне против Украины, в частности, в поставках баллистических ракет и беспилотников, активно используемых в боевых действиях.

Тегеран категорически отрицает любые утверждения о поставках вооружения России для использования в украинской войне. Иранские власти настаивают на своем нейтралитете, заявляя, что не оказывают военной помощи ни одной из сторон.