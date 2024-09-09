Международный трибунал по преступлениям Бангладеш (МТП) инициировал процесс экстрадиции бывшего премьер-министра Шейх Хасины из Индии. Хасина бежала в соседнюю страну 5 августа после массовых протестов, приведших к ее свержению.

«Поскольку главный преступник бежал из страны, мы начнем юридическую процедуру ее возвращения», — заявил главный прокурор МТП Мохаммад Таджул Ислам. Он добавил: «Поскольку она была объявлена главным обвиняемым в массовых убийствах в Бангладеш, мы будем пытаться легально вернуть ее в Бангладеш для суда».

Хасину обвиняют в тяжких нарушениях прав человека во время ее 15-летнего правления, включая массовые задержания и внесудебные убийства политических оппонентов. Согласно предварительному отчету ООН, более 600 человек были убиты в недели, предшествовавшие ее свержению.

Ситуация осложняется наличием договора об экстрадиции между Бангладеш и Индией, подписанного в 2013 году. Однако пункт договора позволяет отказать в экстрадиции, если преступление имеет «политический характер». «Если Индия хочет держать ее до того времени, пока Бангладеш не захочет ее вернуть, условием будет то, что она должна молчать», — заявил ранее временный лидер Бангладеш Мухаммад Юнус.

Требование экстрадиции Хасины вызвало рост антииндийских настроений в Бангладеш и создало напряженность в отношениях между Даккой и Нью-Дели. Оппозиционные силы Бангладеш настаивают на том, что Хасина должна быть судима на родине.