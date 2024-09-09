Генеральный прокурор России Игорь Краснов подготовил проект приказа о пересмотре части решений о реабилитации жертв политических репрессий. Инициатива связана с недавними поправками в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, внесенными премьер-министром России Михаилом Мишустиным в июне этого года.

Согласно проекту приказа, планируется «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене» решений о реабилитации лиц, виновных в тяжких преступлениях, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В документе подчеркивается необходимость «восстановления исторической справедливости и прав жертв политических репрессий, не допуская оправдания пособников нацистов и изменников Родины».

Информацию об отмене решений о реабилитации иностранных граждан будут передавать властям других стран через российский МИД. Проект приказа также предполагает, что российские СМИ будут освещать работу прокуратуры, «основанную на конституционном принципе обеспечения защиты исторической правды».

Поводом для принятия приказа указано изменение концепции по увековечению памяти жертв политических репрессий. Правительство РФ изменило концепцию о жертвах политических репрессий 20 июня этого года.