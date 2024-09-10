Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале переговоров по пересмотру визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Это заявление было сделано на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — отметил Пашинян.

Пашинян также добавил, что в Армении продолжаются обсуждения о возможном вступлении в Евросоюз. По его словам, этот вопрос требует комплексного подхода и учета мнений партнеров из ЕС.

Ранее, в июле, пресс-служба Совета ЕС сообщила о начале официальных переговоров с Арменией по вопросу безвизового режима.

Лидеры ЕС впервые пообещали начать переговоры о либерализации визового режима с Ереваном на саммите «Восточного партнерства» с Арменией и пятью другими бывшими советскими республиками, который состоялся в 2017 году.

Это обещание последовало за подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) между ЕС и Арменией. И нынешнее, и бывшее правительства Армении с тех пор требовали от блока из 27 стран назначить дату переговоров.

Выступая в 2020 году, тогдашний глава представительства ЕС в Ереване сказал, что официальные обсуждения по безвизовому режиму затруднены тем, что «несколько» европейских стран все еще обеспокоены большим количеством армянских просителей убежища на их территории.

Решение стран-членов ЕС одобрить «диалог о либерализации визового режима» с Арменией происходит на фоне усилий армянского правительства по сближению с Западом и растущей напряженности в отношениях с Россией.

В феврале этого года глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель объявил, что он и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян договорились «начать работу над новой амбициозной программой партнерства ЕС-Армения». С тех пор некоторые члены политической команды премьер-министра Никола Пашиняна заявили, что Армения должна стремиться к вступлению в ЕС.