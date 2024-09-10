В ночь на 10 сентября беспилотники атаковали несколько многоэтажных домов в Раменском Московской области, вызвав пожары и разрушения. Одна жительница, 46-летняя женщина, погибла, еще четыре человека получили ранения. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, пожар уже потушен. Пострадавших госпитализировали.

Очевидцы публикуют видео с моментами полета дронов, их ударов и последующих пожаров. По предварительным данным, в результате удара дрона в Раменском повреждены не менее двадцати квартир: шесть балконов сгорели полностью, еще в шести выбиты стекла. Вторая атака дрона также повредила квартиру в другом доме, пострадал еще один человек, состояние которого не уточняется.

Эвакуированные из поврежденных домов жители размещены в пунктах временного размещения, где находятся 43 человека.

Помимо этого, ночью был атакован подмосковный аэропорт Жуковский, что привело к временной остановке полетов. В целях безопасности также приостановили работу аэропорты Внуково и Домодедово. К настоящему времени их работа восстановлена.

Губернатор Воробьёв сообщил, что беспилотники также были сбиты в Подольске, Люберцах, Домодедово, Коломне и Кашире. Обломки одного из дронов упали на Каширское шоссе, перекрыв его движение в сторону Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожары в многоэтажке в Раменском и в аэропорту Жуковский произошли «при отражении атак» и от «падения обломков». Губернатор Воробьёв использовал более нейтральные формулировки.

Согласно информации Министерства обороны России, всего за ночь было уничтожено 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России, включая 20 над Московской областью. Также сообщается о 72 сбитых дронах над Брянской областью. Остальные были уничтожены над Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Калужской и Тульской областями.