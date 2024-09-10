Во вторник Украина осуществила масштабную атаку беспилотников на Москву и западные регионы России, сообщило Минобороны РФ. По данным российских официальных лиц, это одна из крупнейших атак с начала конфликта.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении не менее 20 дронов над Московской областью и 124 над восемью другими регионами. Более 70 беспилотников были сбиты над Брянской областью.

В результате атаки в Раменском районе Подмосковья погибла 46-летняя женщина, еще трое получили ранения. Повреждены как минимум два многоэтажных жилых дома, 43 человека эвакуированы.

«Я посмотрел в окно и увидел огненный шар, — рассказал Reuters Александр Ли, житель района. — Окно выбило ударной волной».

Три из четырех московских аэропортов были временно закрыты. Частично перекрыта крупная дорога, ведущая в столицу.

В Тульской области обломки беспилотника упали на топливно-энергетический объект, но, по заявлению властей, его работа не пострадала.

Украинская сторона пока не прокомментировала эти атаки. Киев заявляет о своем праве наносить удары по территории России, в то время как Москва называет такие действия «терроризмом».

Эксперты отмечают, что атака является частью стратегии Украины по переносу военных действий на территорию России, в том числе с использованием растущей отечественной индустрии беспилотников.