Россия предложила Узбекистану организовать производство гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов на территории республики. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Москва и Ташкент обсуждают возможность локализации производства беспилотников в Узбекистане.

Кроме того, Россия планирует наладить производство и в области железнодорожного машиностроения в Узбекистане.

В начале 2024 года секретариат Андрея Белоусова, который был первым вице-премьером, а теперь возглавляет Министерство обороны, объявил о планах увеличить производство беспилотных авиасистем до 32 тыс. единиц в год к 2030 году — это в три раза больше текущего объема производства.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» был утвержден в декабре 2023 года. Общий объем финансирования проекта до 2030 года составит почти 700 млрд рублей, из которых 46,4 млрд рублей выделены на 2024 год, 117 млрд рублей — на 2025 год, и по 149 млрд рублей — на 2025 и 2026 годы.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Михаил Мишустин проведет в Узбекистане два дня. В течение этого времени пройдут важные совещания, участники которых коснутся взаимодействия двух стран в различных сферах. В том числе речь будет идти о совместной работе по продвижению перспективных проектов.