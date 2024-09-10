Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в переговорах по мирному договору. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на форуме «Ереванский диалог», что страны согласовали 80% текста документа.

«80% мирного договора уже согласовано, включая 13 статей и преамбулу. Две статьи частично согласованы — каждая из них состоит из двух предложений», — уточнил Пашинян.

Согласно заявлению премьер-министра, договор предусматривает установление дипломатических отношений между Ереваном и Баку. Также отмечается прогресс в вопросах делимитации и демаркации границ.

Армения предлагает подписать согласованные пункты договора и продолжить работу над оставшимися. 9 сентября Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного соглашения.

Однако, по словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, некоторые положения проекта согласовать невозможно. Азербайджанская сторона настаивает на роспуске Минской группы ОБСЕ и внесении поправок в Конституцию Армении для устранения возможных территориальных претензий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Черноббио, также подтвердил значительный прогресс в мирных переговорах, отметив согласование около 80% текста договора.

Несмотря на оставшиеся разногласия, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил оптимизм, заявив о реальном шансе подписать документ в короткие сроки.