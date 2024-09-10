Авиаудары Израиля по палаточному лагерю для перемещенных палестинцев привели к гибели и ранению 65 человек на юге Газы, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям сектора.

Местные медики сообщили, что по палаточному городку возле Хан-Юнуса в районе Аль-Маваси, обозначенном как гуманитарная зона, было выпущено не менее четырех ракет. Лагерь переполнен перемещенными палестинцами, бежавшими из других мест на территории, это и объясняет столь большое количество жертв.

Правозащитная организация Euro-Med Human Rights Monitor сообщает, что для удара по району Аль-Маваси в Хан-Юнусе израильские боевые самолеты использовали три бомбы MK-84 американского производства.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы сообщила, что в результате попадания ракет по меньшей мере 20 палаток загорелись, воронки от ракет достигли глубины девяти метров.

«Наши команды все еще вывозят жертв и раненых из целевого района. Это похоже на новую израильскую бойню», — заявил представитель гражданской службы по чрезвычайным ситуациям Газы. Израильские военные утверждают, что они нанесли удар по командному центру ХАМАС.

Однако Минздрав Газы уточнил, что все погибшие — мирные жители. Среди 65 пострадавших и погибших были женщины и дети.

ХАМАС также отверг обвинения Израиля и отметил, что не использовал гражданские районы в военных целях. «Это явная ложь, цель которой — оправдать эти ужасные преступления. Сопротивление неоднократно отрицало, что кто-либо из его членов находится в местах скопления гражданского населения или использует эти места в военных целях», — говорится в заявлении ХАМАС.

Почти все 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома хотя бы один раз, а некоторым приходилось бежать до 10 раз. Израиль обозначил прибрежную зону Аль-Маваси как «‎безопасный район»‎, куда рекомендовал бежать палестинцам из других районов Газы, в частности, из Рафаха и Хан-Юнуса. Однако израильские войска продолжили наносить авиаудары по этой зоне, несмотря на все обещания.