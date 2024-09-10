Глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщил о массированной атаке беспилотников на регион в ночь на 10 сентября. По его словам, средствами ПВО было сбито 14 дронов, однако несколько из них все же достигли своих целей или причинили повреждения падением обломков.

В результате атаки два человека в областном центре получили травмы. Также повреждены несколько домов и объектов частного бизнеса.

Сообщается, что российская армия в ночь на вторник атаковала дронами-камикадзе несколько областей Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Украина была атакована 46 беспилотниками, а также баллистической ракетой «Искандер-М» и противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Воздушным силам удалось сбить 38 дронов, в то время как три беспилотника вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины: один — в направлении России, два — в направлении оккупированных территорий Луганской области.

В сообщении Воздушных сил также указано, что три беспилотника были «локально потеряны на территории Украины».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.