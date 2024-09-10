До украинской операции в Курской области Киев через Турцию предложил Москве взаимно отказаться от ударов по энергетическим объектам, атомным электростанциям и торговому флоту в Черном море. О подробностях несостоявшихся переговоров между Россией и Украиной сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

«Турция нам предложила, сказала, вот от них [Украины] поступило такое предложение, давайте мы, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте», — рассказал Шойгу.

Однако, по словам Шойгу, Украина позже отказалась от этой договоренности, что вызвало удивление у российской стороны.

Ранее, 17 августа, Washington Post сообщала о планировавшихся непрямых переговорах в Дохе при посредничестве Катара, которые были отложены после начала украинского наступления в Курской области 6 августа.

Однако 18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, никакого срыва переговорного процесса не было, так как «срывать было нечего».

Шойгу также заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока военные ВСУ остаются на российской территории. «До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, ни о каких переговорах с ними речи вести не будем», — заявил Шойгу.

Ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил изданию Washington Post, что саммит в Катаре действительно планировался, но объяснил перенос сроков его проведения «ситуацией на Ближнем Востоке».