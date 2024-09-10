Москву и Московскую область атаковали беспилотники

По меньшей мере 20 украинских беспилотников было сбито прошлой ночью в окрестностях Москвы и 124 над восемью другими регионами России, сообщило Минобороны РФ. В Раменском Московской области БПЛА врезался в жилой дом, загорелись 11-й и 12-й этажи. Один человек погиб, трое пострадали. Недалеко от Раменского находятся аэропорты Жуковский и Домодедово. Их работа была временно приостановлена. Украина атаку дронов никак не прокомментировала. #Москва #беспилотники #атакадронов #МинобороныРФ #МосковскаяОбласть #Россия #БПЛА