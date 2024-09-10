Филадельфия в Пенсильвании оказалась в центре внимания — 10 сентября здесь пройдут дебаты между кандидатом от демократов Камалой Харрис и ее республиканским соперником Дональдом Трампом. Долгожданные теледебаты — первая встреча двух кандидатов, которая может оказать большое влияние на ноябрьские выборы.

Харрис и Трамп встретятся в 21:00 по восточному времени (04:00 по Стамбулу и Москве) для 90-минутных дебатов, организованных ABC News.

Полиция Филадельфии готовится к массовым протестам. Пропалестинские группы, недовольные продолжающейся поддержкой Харрис Израиля, объявили, что планируют провести в городе демонстрации, требуя скорейшего перемирия в Газе.

Вокруг Национального конституционного центра, места проведения дебатов, возведены баррикады, перекрывающие доступ к историческому району, в который входят Колокол Свободы и Зал Независимости, где была подписана Конституция США.

Между тем, несколько городских баров и университетов планируют организовать вечеринки для просмотра дебатов.

Неуверенное выступление президента Джо Байдена на дебатах против Трампа в июне фактически положило конец политической карьере демократа, побудив влиятельных однопартийцев убедить 81-летнего лидера отойти в сторону и позволить вместо него баллотироваться Харрис, его вице-президенту.

С тех пор Харрис побила рекорды по сбору средств и вызвала новый энтузиазм в партии, но опросы общественного мнения предполагают, что ей предстоит напряженная гонка с Трампом.

Имея 19 голосов выборщиков, Пенсильвания считается самым большим призом в корзине колеблющихся штатов, которые, как ожидается, определят исход выборов. Большинство экспертов предсказывают, что тот, кто победит в Пенсильвании, победит в Белом доме.

Демократы исторически побеждают в Пенсильвании, набирая огромное количество голосов в Филадельфии, чтобы компенсировать потери на большей части остальной территории штата. В 2020 году в городе была самая высокая явка с 1984 года — 68%, но она бледнела по сравнению с показателем по всему штату — 76,5%.