ПОЛИТИКА
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Момент, как полиция одевает наручники и укладывает на асфальт звезду американского футбола
В сети опубликовали видео, где полиция одевает наручники и укладывает на асфальт звезду американского футбола ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла. Сообщается, что его задержали за нарушение правил вождения перед первым матчем сезона. Полицейское управление Майами-Дейд проводит внутреннее расследование. Полицейское управление Майами-Дейд начало внутреннее расследование #тайрикхилл #майами #американскийфутбол #полиция #задержание #наручники #полицияМайами #футболист
вытррл / Others
10 сентября 2024 г.
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