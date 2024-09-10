Момент, как полиция одевает наручники и укладывает на асфальт звезду американского футбола

В сети опубликовали видео, где полиция одевает наручники и укладывает на асфальт звезду американского футбола ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла. Сообщается, что его задержали за нарушение правил вождения перед первым матчем сезона. Полицейское управление Майами-Дейд проводит внутреннее расследование. Полицейское управление Майами-Дейд начало внутреннее расследование #тайрикхилл #майами #американскийфутбол #полиция #задержание #наручники #полицияМайами #футболист