Израильские силы задержали и восемь часов удерживали конвой транспортных средств ООН в Газе. Тель-Авив утверждает, что задержали конвой «после получения информации о том, что в конвое находилось несколько палестинских подозреваемых». Израильские военные сообщили, что миссия ООН якобы не участвовала в перевозке вакцин против полиомиелита.

Однако Филипп Лаззарини, глава БАПОР — основного агентства ООН по оказанию палестинской гуманитарной помощи — опроверг заявления израильской стороны. Он уточнил, что конвой как раз ехал на север Газы для вакцинации детей от полиомиелита. Дипломат добавил, что в колонне находились национальные и международные сотрудники, которые должны были развернуть кампанию ООН по вакцинации детей от полиомиелита в городе Газа и северной части Газы. Он добавил, что не уверен, возобновится ли кампания вакцинации на севере сектора 10 сентября.

По его словам, конвой был остановлен под дулом пистолета после контрольно-пропускного пункта Вади-Газа и удерживался более восьми часов, несмотря на «предварительную подробную координацию» с Тель-Авивом.

Лаззарини отметил: за это время бульдозеры нанесли серьезный ущерб бронированным машинам ООН.

«Этот значительный инцидент, последний в серии нарушений в отношении сотрудников ООН, включая обстрелы конвоев и аресты израильскими вооруженными силами на контрольно-пропускных пунктах, несмотря на предварительное уведомление», — подчеркнул Лаззарини.

1 сентября ООН при содействии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начала кампанию массовой вакцинации детей от полиомиелита. Израиль согласился временно прекращать обстрелы определенных локаций, где будут проходить вакцинации. Цель кампании ООН — вакцинировать более 640 тыс. детей Газы. В августе ВОЗ подтвердила, что как минимум один ребенок в секторе был частично парализован вирусом полиомиелита типа 2, что стало первым подобным случаем на этой территории за 25 лет.