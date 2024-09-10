Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что переговоры с Киевом могут начаться только после того, как все украинские военные покинут пределы России — то есть территорию Курской области.

«Пока украинские военные остаются на российской территории, переговоры с ними, конечно же, невозможны», — подчеркнул бывший министр обороны.

Шойгу отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы пытались захватить Курскую атомную станцию, чтобы совершить ядерный теракт с применением «грязной бомбы‎». ‎Однако, как отметил политик, российские военные вовремя остановили украинское продвижение.

В Киеве неоднократно отвергали обвинения Москвы о подготовке ядерного теракта. Тогда занимавший пост министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российские обвинения «‎пропагандой»‎.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что его правительство готово к мирным переговорам с Украиной, хотя ранее он подчеркивал, что операция Украины в Курской области сделала переговоры невозможными.

Путин указал, что основой для переговоров может послужить соглашение, которое было изложено в ходе предыдущих мирных переговоров в Стамбуле, но так и не было реализовано.

«Готовы ли мы вести с ними переговоры? Мы никогда от них не отказывались, но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», — сказал Путин на форуме во Владивостоке.

Путин предложил, чтобы коллеги по БРИКС — Китай, Бразилия и Индия — выступили в качестве посредников.

Недавние комментарии Путина о переговорах резко контрастируют с его первоначальной реакцией на операцию Украины в Курской области. В июне президент РФ заявил, что переговоры возможны только на российских условиях — чтобы Украина вывела войска из всех четырех регионов, на которые претендует Москва: это Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. В Киеве отказались, назвав эти условия ультиматумом.