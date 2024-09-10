Новый учебный год на палестинских территориях официально начался в понедельник, при этом все школы в Газе закрыты, большая их часть и вовсе лежит в руинах.

По оценке Ближневосточного агентства ООН (БАПОР), с начала израильского вторжения в Газу, 85% школьных зданий в Газе были повреждены или разрушены. Теперь они требуют восстановления или капитального ремонта, чтобы снова стать пригодными для использования. Школы БАПОР не были исключением — Израиль бомбил и их, подчеркнули в агентстве.

Министерство образования Палестины дает другую цифру, отмечая, что как минимум 90% школ были разрушены или повреждены в результате авиаударов Израиля.

Сын Умм Заки, Моатаз, 15 лет, должен был начать учиться в 10-м классе. Вместо этого он проснулся в палатке в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы. Его отправили за контейнером с водой, который находился более чем в километре от него, рассказывает историю мальчика агентство Reuters.

«Обычно такой день был бы днем празднования, когда дети в новой форме идут в школу и мечтают стать врачами и инженерами. Сегодня все, на что мы надеемся, это то, что война закончится до того, как мы потеряем кого-либо из них», — сказала изданию мать пятерых детей.

БАПОР, которое управляет примерно половиной школ Газы, уточнило, что превратило столько школ, сколько могло, в приюты для тысяч перемещенных семей.

«Чем дольше дети не ходят в школу, тем труднее им наверстать упущенное и тем больше они склонны стать потерянным поколением, стать жертвами эксплуатации, включая детские браки, детский труд и вербовку в вооруженные группы», — заявила директор по коммуникациям БАПОР Джульетта Тома.

По данным министерства образования, помимо 625 000 жителей Газы, которые уже зарегистрировались в школе и будут пропускать занятия, в этом году должны были зарегистрироваться еще 58 000 шестилетних детей, чтобы начать обучение в первом классе.