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В США арестован продавец лазерного оборудования за обход санкций
Бывший агент по продажам лазерных аппаратов арестован в США за сговор с целью обхода экспортного контроля при продаже оборудования российскому «Росатому»
В США арестован продавец лазерного оборудования за обход санкций
Фото: Reuters / Reuters
10 сентября 2024 г.

Бывший агент по продажам компании-производителя лазерных сварочных аппаратов Сэм Бхамбхани был арестован в понедельник в США по обвинению в сговоре с целью обхода законов об экспортном контроле. Его обвиняют в продаже оборудования своей компании подразделению российской государственной компании «Росатом».

Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд в Бостоне, Бхамбхани работал у глобального поставщика лазерного оборудования, которое используется для сварки, маркировки, резки и глубокой гравировки. Поставщик имеет предприятия в штатах Род-Айленд и Флорида.

В период с 2015 по 2021 год это оборудование было продано дочерней компании «Росатома» в Екатеринбурге, которая производила компоненты для ядерных боеприпасов и гражданские товары.

Обвинение утверждает, что Бхамбхани, совместно с российским гражданином Максимом Тесленко, использовал поддельные экспортные документы, чтобы скрыть от правительства США истинного конечного пользователя продукции. Бхамбхани и Тесленко якобы обсуждали способы обхода американского экспортного контроля, чтобы поставлять оборудование в Россию.

Обвинения также предъявлены Максиму Тесленко, проживающему в Москве, который, по данным следствия, играл роль посредника в этой схеме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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