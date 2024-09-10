Камала Харрис и Дональд Трамп готовятся к первому президентскому дебату в Филадельфии 10 сентября, где они впервые встретятся лицом к лицу после отказа Джо Байдена от участия в президентской гонке. Дебаты дадут Трампу возможность лично раскритиковать предвыборную программу Харрис, а вице-президент сможет задать острые вопросы республиканскому сопернику.

Пока Харрис и Трамп идут практически вровень, опросы показывают, что оба кандидата имеют равное количество голосов в колеблющихся штатах — то есть штатах, где нет преобладания ни демократов, ни республиканцев. Ключевым среди таких штатов считается Пенсильвания, где и пройдет первый раунд дебатов.

Опыт Харрис как искусного участника дебатов, как в Сенате, так и в предыдущих политических кампаниях, может помочь ей убедительно выступить против Трампа. В то же время экс-президент может поднять неудобные темы, включая экономическую политику администрации Байдена.

Однако самая большая проблема для штаба Харрис — это внешняя политика. Вокруг зала, где пройдут дебаты, утром 10 сентября собралось несколько тысяч пропалестинских протестующих — все они требуют от вице-президента ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Демонстранты также призывают к немедленному прекращению огня в Газе.

Харрис разочаровала протестующих на Национальном съезде демократов, когда заявила, что США продолжат защищать Израиль и поставлять ему оружие. При этом, говоря о Газе, вице-президент повторила тезисы Байдена о необходимости создания Палестинского государства, однако не привела каких-либо реальных сценариев, как это можно реализовать. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее публично отвергал любые попытки создания независимой Палестины, несмотря на давление со стороны США и других союзников.

Аналитики отмечают, что шансы Харрис победить на дебатах выше, чем у Трампа, во многом из-за ее возраста (она почти в два раза моложе своего соперника), а также благодаря чувству юмора. Во время дебатов в Сенате в 2016 году Харрис использовала юмор, чтобы эффективно обезоружить своего оппонента, что она может снова применить против Трампа.