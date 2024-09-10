Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник подчеркнул важность решения вопросов, связанных с обязательствами Ирана по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях. Он отметил, что эти проблемы необходимо решить для того, чтобы агентство могло подтвердить мирный характер ядерной программы Ирана.

Гросси напомнил, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на протяжении примерно трех с половиной лет. В результате агентство утратило непрерывность информации по таким вопросам, как техническое оборудование, в том числе центрифуги, используемые для обогащения урана, а также данные по сточным водам и другим элементам, связанным с мониторингом.

Гросси также подчеркнул, что Тегеран не выполняет свои обязательства в рамках Соглашения о гарантиях и не соблюдает положения Дополнительного протокола и Кодекса 3.1. Он напомнил, что с момента Совместного заявления от 4 марта 2023 года прошло уже 15 месяцев без какого-либо прогресса, и призвал Тегеран к его выполнению.

Гросси сообщил, что находился в контакте с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом после недавних выборов в стране и надеется провести с ним переговоры до ноября для улучшения сотрудничества Ирана с агентством.

«Он согласился встретиться со мной в подходящий момент. Я призываю Иран содействовать такой встрече в ближайшем будущем, чтобы мы могли установить конструктивный диалог, который приведет к реальным результатам», — заявил Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.