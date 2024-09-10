Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что современная международная система устарела и требует пересмотра. В своей статье он отметил, что глобальная архитектура, сформированная после Второй мировой войны, не менялась десятилетиями.

«Победители во Второй мировой войне по-прежнему занимают главенствующее положение в Совете Безопасности ООН, в то время как ни одна из стран со всего Африканского континента не имеет постоянного места в Совете. Глобальная финансовая архитектура отнюдь не благоприятствует развивающимся странам и не обеспечивает для них систему поддержки в случае возникновения трудностей, из-за чего они утопают в долгах и лишаются возможности вкладывать деньги в свое население», — отметил Гутерриш.

Он также подчеркнул, что глобальные институты слабо представляют интересы гражданского общества, молодежи и предпринимателей.

«Молодые люди, которые унаследуют мир, почти не представлены, а интересы будущих поколений не учитываются. Идея ясна: нам не удастся создать достойное будущее для наших внуков с помощью системы, построенной для наших бабушек и дедушек», — добавил Гутерриш.

Генсек ООН также отметил необходимость реформирования глобальной финансовой системы, чтобы развивающиеся страны могли противостоять климатическому кризису. Он подчеркнул, что финансовые институты должны учитывать современные реалии и предоставлять доступ к частному финансированию на выгодных условиях.

«Это означает принятие конкретных мер по преодолению долгового кризиса, увеличению кредитных возможностей многосторонних банков развития и изменению их бизнес-модели, с тем чтобы существенно расширить доступ развивающихся стран к частному финансированию по приемлемым ставкам», — заявил Гутерриш.