Израиль активно лоббирует членов Конгресса США с целью оказания давления на Южную Африку для отзыва иска о геноциде из Международного суда ООН. Информацию об этом распространили портал Axios и израильское издание Walla.

Министерство иностранных дел Израиля направило секретную депешу своим дипломатам в США, инструктируя их взаимодействовать с южноафриканскими дипломатами и американскими законодателями. В документе содержится призыв подчеркнуть, что продолжение Южной Африкой дела о геноциде может иметь серьезные последствия, включая потенциальные торговые санкции.

«Мы просим вас немедленно начать работу с законодателями на федеральном уровне и уровне штатов, с губернаторами и еврейскими организациями, чтобы оказать давление на Южную Африку с целью изменения ее политики в отношении Израиля и дать понять, что продолжение их нынешних действий, таких как поддержка ХАМАС и продвижение антиизраильских шагов в международных судах, будет иметь высокую цену», — гласит депеша.

Израильские чиновники выразили надежду, что новое правительство Южной Африки, пришедшее к власти в мае, займет иной подход к Израилю и войне в Газе.

Южная Африка инициировала дело о геноциде против Израиля в Международном суде ООН в декабре прошлого года, обвинив Тель-Авив в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года в ходе войны в Газе. У Южной Африки есть время до 28 октября, чтобы представить суду свои основания для продолжения дела.

К иску Южной Африки в суде ООН присоединились Турция и еще 12 стран.

По данным источников, израильские военные убили по меньшей мере 41 000 палестинцев, в основном женщин и детей, в Газе. Продолжающаяся блокада палестинского эксклава привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.