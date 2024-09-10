Глава Южной зоны командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) У Янань и адмирал Индийско-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Самуэль Папаро провели переговоры после длительного перерыва. Переговоры прошли в формате видеоконференции, где стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщило Министерство обороны Китая.

Отношения между США и Китаем обострились после визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, который Пекин считает своей территорией. В ответ китайские власти приостановили координационные совещания по оборонной политике и встречи командующих фронтами между двумя странами.

Однако на саммите АТЭС в Сан-Франциско 15 ноября 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились о восстановлении военных каналов связи.

Визит советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Китай 27-29 августа закрепил договоренность о проведении будущих встреч командующих фронтами для обсуждения ключевых вопросов.

Ранее Китай выступил с жестким осуждением санкций, введенных США против китайских компаний из-за их предполагаемой поддержки России в конфликте с Украиной. Санкции были названы «незаконными и односторонними», а также «не основанными на фактах».

США неоднократно предупреждали Китай о неприемлемости поддержки российского оборонного сектора. За последние месяцы США ввели множество санкций, направленных на ограничение доступа России к критически важным технологиям для ее военной промышленности.