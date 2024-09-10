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Инвесторы бегут с рынка криптовалют
Согласно отчету компании CoinShares, на прошлой неделе из инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами, было выведено $726 млн, что стало крупнейшим оттоком с марта
Инвесторы бегут с рынка криптовалют
Фото: Reuters / Reuters
10 сентября 2024 г.

На прошлой неделе инвестиционные продукты, связанные с криптоактивами, зафиксировали отток средств на сумму $726 млн, что стало самым крупным оттоком с марта, говорится в отчете, опубликованном в понедельник компанией CoinShares.

Биткоин оказался основным источником убытков: его оттоки составили $643 млн. Эфириум также показал значительный отток — $98 млн. В то же время Solana стала единственным цифровым активом, который продемонстрировал приток средств, достигнув $6,2 млн.

Компания CoinShares объясняет этот негативный настрой на рынке неожиданно сильными макроэкономическими данными за предыдущую неделю, которые повысили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов.

Однако в конце недели дневные оттоки замедлились. В результате мнения на рынке относительно возможного снижения ставки остаются сильно разделенными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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