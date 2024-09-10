На прошлой неделе инвестиционные продукты, связанные с криптоактивами, зафиксировали отток средств на сумму $726 млн, что стало самым крупным оттоком с марта, говорится в отчете, опубликованном в понедельник компанией CoinShares.

Биткоин оказался основным источником убытков: его оттоки составили $643 млн. Эфириум также показал значительный отток — $98 млн. В то же время Solana стала единственным цифровым активом, который продемонстрировал приток средств, достигнув $6,2 млн.

Компания CoinShares объясняет этот негативный настрой на рынке неожиданно сильными макроэкономическими данными за предыдущую неделю, которые повысили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов.

Однако в конце недели дневные оттоки замедлились. В результате мнения на рынке относительно возможного снижения ставки остаются сильно разделенными.