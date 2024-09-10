ПОЛИТИКА
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Глубокие воронки на месте лагеря беженцев в Газе
Глубокие воронки на месте лагеря беженцев в ГазеИзраиль нанес по лагерю Аль-Маваси, который считался гуманитарной зоной, по меньшей мере три ракетных удара. По меньше мере погибли 40 человек, еще 60 получили ранения.Правозащитная организация Euro-Med Human Rights Monitor сообщает, что израильские боевые самолеты использовали три авиационные бомбы MK-84 американского производства. #Газа #лагерьбеженцев #АльМаваси #израильскиеракетныеудары #правачеловека #гуманитарнаязона #вторжение #ракетныеудары #Израиль #палестина
ьтиытм / Others
10 сентября 2024 г.
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