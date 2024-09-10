Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян сделал ряд важных заявлений относительно ситуации в Карабахе на очередном заседании парламента. По его словам, в Карабахе больше нет армянской администрации и власти, а термин «президент Нагорного Карабаха» является неправомерным. Симонян также подчеркнул, что в Карабахском регионе Азербайджана отсутствуют «парламент Нагорного Карабаха» и уполномоченные должностные лица.

Спикер армянского парламента заявил о необходимости упразднения «Межпарламентской комиссии Армения-Арцах (Карабах)», поскольку она утратила свою функцию. «Республика Арцах (Карабах) самораспустилась по решению своих должностных лиц. Правовые отношения и вообще взаимоотношения требуют наличия двух сторон. Я не могу пригласить на встречу людей, которые не являются гражданами Армении», — пояснил свои слова Симонян.

Эти заявления последовали за самороспуском так называемой армянской администрации в Карабахском регионе Азербайджана 28 сентября 2023 года. Самвел Шахраманян, бывший глава оккупационного режима, подписал указ о прекращении существования «Нагорно-Карабахской Республики» до 1 января 2024 года в связи со сложной политической и военной ситуацией в регионе.

Выступление Симоняна констатирует официальную позицию Армении по признанию фактического возвращения Карабаха под контроль Азербайджана и прекращения существования непризнанного государственного образования на этой территории. Ранее Симонян неоднократно заявлял, что Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана.