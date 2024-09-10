Этноаул «Вселенная кочевников» завораживает гостей V Всемирных игр кочевников

Десятки тысяч людей ежедневно посещают Этноаул «Вселенная кочевников» в Астане, чтобы ближе познакомиться с культурой, историей, ремеслами, кухней и фольклором Казахстана и кочевников в общем. Эта уникальная локация была создана специально для гостей и участников V Всемирных игр кочевников, чтобы с 7 по 13 сентября любой желающий мог бесплатно посетить аул и прочувствовать атмосферу Игр кочевников. #Казахстан #Астана #ВИК #ИгрыКочевников #спорт #этноспорт #Этноаул #кочевники #культура #история #традиции #кухня #фольклор #игры #соревнования