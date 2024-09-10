Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что убийство Израилем турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги на оккупированном Западном берегу - неоправданно и неприемлемо.

«Нельзя, нельзя стрелять за участие в акции протеста», - посетовал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Он напомнил, что Эйги - второй американский гражданин, погибший от рук израильских силовиков.

«Я думаю, то, что мы увидели в ходе этого расследования <…> похоже, подтверждает слова очевидцев и ясно свидетельствует, что ее убийство было неспровоцированным и неоправданным», - сказал он.

Блинкен повторил, что нельзя подвергать жизнь людей риску только за то, что они свободно выражают свое мнение.

«По нашему мнению, израильские силы безопасности должны внести некоторые фундаментальные изменения в свою деятельность на Западном берегу, в том числе изменить правила применения оружия», - отметил он.

26-летняя Эйги была смертельно ранена израильскими войсками в прошлую пятницу во время акции протеста против незаконных израильских поселений в Бейте, городе недалеко от Наблуса.

Свидетели сообщили, что израильские солдаты открыли огонь по демонстрантам. Хотя Эйги и стояла в стороне от эпицентра протеста, ей выстрелили в голову. Несмотря на усилия врачей, девушку спасти не удалось.

Эйги родилась в Анталии в 1998 году, а в этом году окончила Вашингтонский университет, где изучала психологию, а также языки и культуры Ближнего Востока.

Она приехала на Западный берег в начале прошлой недели, чтобы стать волонтером «Международного движения солидарности» в рамках усилий по поддержке и защите палестинских фермеров.