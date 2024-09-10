Министр обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Ираклием Чиковани. В Батуми состоялась 11-я встреча министров трех стран.

Выступая на совместной пресс-конференции министр Гюлер передал участникам встречи приветствия и признательность президента Реджепа Тайипа Эрдогана и поблагодарил министра Чиковани за гостеприимство.

Министр Гюлер подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Грузии и Азербайджана.

«Сегодня вместе с уважаемыми коллегами мы подтвердили нашу приверженность к развитию сотрудничества во всех областях между нашими исторически родственными странами. В ходе встречи мы подчеркнули нашу решительную поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана и Грузии», - сказал турецкий министр.

«Как вам известно, Кавказ имеет решающее значение для региональной и международной безопасности в силу своего исторического и стратегического положения. Крепкое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией не только служит общим интересам и ожиданиям наших стран, но и вносит большой вклад в мир и стабильность на Кавказе», - добавил Гюлер.

Министр обороны Грузии Чиковани выразил удовлетворение в связи с проведением встречи.

Чиковани заявил, что в ходе переговоров обсуждалось стратегическое сотрудничество и отношения между тремя странами, а также вопросы региональной безопасности.

Грузинский министр сообщил, что через неделю в его стране начнутся совместные военные учения под названием «Бесконечность 2024», в которых примут участие турецкие, грузинские и азербайджанские войска.

Министр обороны Азербайджана Гасанов отметил, что эта встреча является ярким примером стратегического диалога между тремя странами.

Подчеркнув важность совместной борьбы с угрозами миру, стабильности и безопасности в регионе, Гасанов назвал «политику вооружения Еревана» главной угрозой миру в регионе.

«Продолжение Арменией политики вооружения является самой серьезной угрозой региональному миру. Азербайджан выступает за решение региональных проблем силами стран региона», - сказал Гасанов.

«Сотрудничество, основанное на взаимном уважении, искренних соседских отношениях и доверии, имеет огромное значение для мира, безопасности и стабильности в регионе», - добавил азербайджанский министр.