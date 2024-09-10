Европейский суд обязал компании Apple и Google выплатить миллиарды евро штрафов и неуплаченных налогов. Оба решения, вынесенные 10 сентября, были отмечены Европейской комиссией, которая в последние годы оказывает давление на американские технологические компании с помощью регуляций в вопросах как конкуренции, так и технологий.

Самое крупное из этих двух решений было вынесено против Apple. Суд ЕС поддержал утверждение Еврокомиссии о том, что компания незаконно воспользовалась налоговым соглашением с правительством Ирландии в период с 1991 по 2014 год.

Отменив предыдущее решение суда общей юрисдикции, вынесенное в пользу Apple и ирландского государства, суд постановил, что Apple «получила налоговые преимущества, которые представляли собой государственную помощь, предоставленную Ирландией», на сумму около 13 млрд евро.

В результате компания будет вынуждена вернуть ирландскому государству деньги, которые с 2016 года лежали на условно-депозитном счете, а в суде добавили, что решение по этому вопросу «окончательное».

Суд также поддержал другое дело Еврокомиссии против Google: орган поддержал решение Брюсселя о наложении на компанию штрафа в размере 2,4 млрд евро за «злоупотребление» своим положением на рынке путем продвижения собственного торгового сервиса.

Судьи согласились с мнением ЕК о том, что «Google отдавал предпочтение на страницах общих результатов поиска результатам собственного сервиса <…> в ущерб конкурирующим сервисам сравнения товаров».