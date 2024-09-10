Мировые фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже $70 за баррель - впервые с декабря 2021 года, после того как ОПЕК+ пересмотрела в сторону понижения прогноз спроса на этот год и 2025 год.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $2,61, или 3,63%, до $69,23 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла 2,85 доллара, или 4,15 %, до 65,86 доллара.

Во вторник Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном отчете сообщила, что мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,03 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже прогноза прошлого месяца о росте на 2,11 млн б/с.

До прошлого месяца ОПЕК сохраняла этот прогноз неизменным с момента его первой публикации в июле 2023 года.

ОПЕК также снизила прогноз роста мирового спроса на 2025 год до 1,74 млн баррелей в сутки с 1,78 млн баррелей в сутки. Цены упали на фоне ослабления перспектив мирового спроса и ожиданий избыточного предложения нефти.