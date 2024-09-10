ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Нефть теперь еще дешевле
Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали до уровня декабря 2021 года на фоне последнего отчета Организации стран - экспортеров нефти
Нефть теперь еще дешевле
Фото: Reuters / Others
10 сентября 2024 г.

Мировые фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже $70 за баррель - впервые с декабря 2021 года, после того как ОПЕК+ пересмотрела в сторону понижения прогноз спроса на этот год и 2025 год.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $2,61, или 3,63%, до $69,23 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла 2,85 доллара, или 4,15 %, до 65,86 доллара.

Во вторник Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном отчете сообщила, что мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,03 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже прогноза прошлого месяца о росте на 2,11 млн б/с.

До прошлого месяца ОПЕК сохраняла этот прогноз неизменным с момента его первой публикации в июле 2023 года.

ОПЕК также снизила прогноз роста мирового спроса на 2025 год до 1,74 млн баррелей в сутки с 1,78 млн баррелей в сутки. Цены упали на фоне ослабления перспектив мирового спроса и ожиданий избыточного предложения нефти.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us