ПОЛИТИКА
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Украина не оставит Венгрию и Словакию без «Дружбы»
Украина не откажется от транзита нефти из РФ в Европу, но покупателю придется выполнить одно условие
Украина не оставит Венгрию и Словакию без «Дружбы»
Фото: Reuters / Others
10 сентября 2024 г.

Украина все же даст зеленый свет транзиту российской нефти в ЕС. Но чтобы обойти санкции Киева, европейские потребители должны будут сначала ее купить, чтобы товар уже не был российским.

По условиям новой сделки российская энергетическая компания «Лукойл», чья продукция в настоящее время запрещена к ввозу в Украину, будет продавать свою нефть венгерскому энергетическому гиганту MOL, который затем сможет поставлять ее через Украину в ЕС.

«Компания MOL объявила, что в настоящее время они являются владельцами продукции, проходящей транзитом через Украину, и мы довольны этим, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль изданию Politico. - Это не российская компания, это компания MOL, которая совершает транспортировку своего товара через украинскую систему».

Летом Украина ввела санкции против «Лукойла», которая поставляет нефть по трубопроводу «Дружба». Это вызвало протест со стороны Венгрии и Словакии, хотя другие российские поставщики сохранили право на транзит.

Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач высоко оценил этот механизм.

«Мы приветствуем решение, предложенное компанией MOL», - сказал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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