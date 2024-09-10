Президент США Джо Байден «не исключает» возможности разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление Блинкена в интервью Sky News знаменует собой значительный отход от прежней политики США, которая запрещала Киеву использовать поставляемое оружие для атак на цели внутри России.

Ожидается, что этот вопрос станет одной из ключевых тем обсуждения на встрече Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября.

Блинкен ожидает, что лидеры «поднимут» этот вопрос во время встречи.

Госсекретарь США также сообщил, что Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности, которые, по его мнению, ВС РФ, «вероятно, применят в Украине в течение нескольких недель».

Если ограничения на использование американских ракет будут сняты, в зоне поражения окажутся Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская и Тамбовская области, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным ISW, для украинских ATACMS уязвимыми станут 245 объектов военного назначения, в том числе 16 авиабаз.