ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украине разрешат бить по России американским оружием?
Президент США Джо Байден «не исключает», что Вашингтон все же снимет с Украины ограничения на удары по территории РФ. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, который обсудит этот вопрос с премьер-министром Великобритании на этой неделе
Украине разрешат бить по России американским оружием?
Фото: Reuters / Others
10 сентября 2024 г.

Президент США Джо Байден «не исключает» возможности разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление Блинкена в интервью Sky News знаменует собой значительный отход от прежней политики США, которая запрещала Киеву использовать поставляемое оружие для атак на цели внутри России.

Ожидается, что этот вопрос станет одной из ключевых тем обсуждения на встрече Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября.

Блинкен ожидает, что лидеры «поднимут» этот вопрос во время встречи.

Госсекретарь США также сообщил, что Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности, которые, по его мнению, ВС РФ, «вероятно, применят в Украине в течение нескольких недель».

Если ограничения на использование американских ракет будут сняты, в зоне поражения окажутся Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская и Тамбовская области, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным ISW, для украинских ATACMS уязвимыми станут 245 объектов военного назначения, в том числе 16 авиабаз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us