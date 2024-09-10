Польша продлит срок действия буферной зоны на границе с Беларусью на 90 дней. Об этом заявили в польском МВД. В ведомстве эту меру по сокращению нелегальной миграции назвали эффективной.

Власти Польши вновь ввели режим «зоны отчуждения» на 60-километровом участке границы после резкого роста числа попыток мигрантов пересечь границу, а также череды инцидентов с применением насилия. В результате одного из таких в мае погиб польский пограничник.

Эта граница стала очагом напряженности после того, как в 2021 году туда начали стекаться мигранты транзитом через соседнюю Беларусь. Власти Евросоюза обвинили тогда Минск в содействии схемам нелегальной миграции в Европу.

«Зона принесла конкретные положительные результаты», - заявил министр внутренних дел Томаш Семоньяк. - В первую очередь она направлена против контрабандистов, которые встречают людей, незаконно переправленных через границу».

Правозащитные организации критикуют эту политику, утверждая, что она препятствует усилиям гуманитарных работников по оказанию помощи мигрантам, включая женщин и детей, застрявших на границе.

Во вторник Туск заявил, что Польше нужна дополнительная поддержка в ее усилиях по обеспечению безопасности восточной границы, и раскритиковал решение Германии об ужесточении контроля на своих сухопутных границах.