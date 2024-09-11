Вице-президент США Камала Харрис победила Дональда Трампа в напряженных дебатах кандидатов в президенты в ночь на 11 сентября.

Главный просчет Трампа, как пишет Financial Times (FT), — кандидат от Республиканской партии разозлился, когда Харрис поставила под сомнение его пригодность к должности. Спусковым крючком, после которого Трамп откровенно перешел на крик, стало замечание Харрис о том, что участники предвыборных ралли экс-президента «уходят раньше, потому что становится скучно».

Харрис нанесла Дональду Трампу ряд ударов, обсуждая болезненные для экс-президента темы: от запрета абортов до отношений в НАТО.

Между тем, в начале дебатов тон задавал Трамп: Харрис столкнулась с трудностями, когда кандидаты спорили о высокой инфляции и международной торговле. Экономика, и правда, не самая сильная сторона демократического кандидата.

Однако в течение оставшейся части 90-минутного противостояния Харрис начала наносить удар за ударом, отмечает канал CNN.

Вице-президент представила Трампа как экстремиста, недостойного американского президентства.

«Я путешествовала по миру как вице-президент Соединенных Штатов, и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом, — заявила Харрис в одном из своих самых резких выпадов.

«Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из них были с вами (во время президентства), и они говорят, что вы позорите нас», — подчеркнула демократ.

Трамп попытался сдержать свой гнев и придерживаться основной линии, однако после этой ремарки Харрис республиканца понесло. Он начал кричать и обращать внимание на то, что он «едва не погиб во время покушения».

Он сосредоточил свою критику на борьбе с миграцией.

«Они (администрация Байдена) позволили преступникам, многим, многим миллионам преступников. Они позволили террористам. Они разрушили структуру нашей страны», — заявил Трамп.

Опросы по итогам дебатов на CNN показали, что большинство американцев посчитали Харрис победительницей на дебатах. Однако тот же канал уточняет: Трамп сохраняет едва заметное лидерство в четырех из семи колеблющихся штатов.