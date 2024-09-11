Российские войска начали масштабное контрнаступление против ВСУ, которые в прошлом месяце зашли на территорию Курской области РФ, установив контроль над частью территории. Об этом в ночь на среду сообщили российские провоенные блогеры.

Украина 6 августа начала крупнейшее иностранное нападение на Россию со времен Второй мировой войны, ворвавшись через границу в Курскую область с тысячами войск при поддержке стай беспилотников и тяжелого вооружения, в том числе западного производства.

Близкие к силовым структурам телеграм-каналы «Рыбарь» и «Два Майора» заявили, что российские войска начали масштабное контрнаступление в Курске.

«В Курской области российская армия начала контрнаступательные действия на западном фланге вражеского клина, сокращая украинскую зону контроля вблизи государственной границы», — пишет канал «Два Майора»

По словам блогера Юрия Подоляки, российские войска заняли несколько деревень, оттеснив украинские силы к востоку от реки Малая Локня к югу от Снагости.

Ни Минобороны РФ, ни украинские военные пока никак не комментировали эти сообщения и не давали им официальных подтверждений.