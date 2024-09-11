ПОЛИТИКА
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Трамп не хочет победы Украины?
Бывший президент США дважды отказался ответить, хочет ли он победы Украины против России, что может сигнализировать о возможном изменении политики США в отношении конфликта
Трамп не хочет победы Украины?
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
11 сентября 2024 г.

На президентских дебатах с Камалой Харрис во вторник Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, желает ли он победы Украины в войне с Россией. На настойчивые вопросы модератора Дэвида Мьюира Трамп ответил: «Я хочу, чтобы война прекратилась».

«Я думаю, что в интересах США завершить эту войну и просто покончить с ней», — продолжил Трамп.

Бывший президент также сделал ряд спорных заявлений, в том числе о «миллионах» погибших в конфликте, что значительно превышает официальные данные ООН. Трамп утверждал, что сможет добиться мирного соглашения между Украиной и Россией в течение дня, если будет избран.

Камала Харрис, оппонент Трампа от демократов, раскритиковала его позицию. «Причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто сдастся», — заявила кандидатка от демократов.

Она обвинила Трампа в том, что он находится в «в дружбе с <...> диктатором», который «съест» его на обед.

Высказывания Трампа усилили опасения союзников Украины о возможном изменении политики США в случае его возвращения в Белый дом. Существует беспокойство, что это может привести к давлению на Украину с целью заключения невыгодного мирного соглашения с Россией.

Администрация действующего президента Джо Байдена продолжает подчеркивать важность победы Украины и оказывать Киеву военную и финансовую поддержку, рассматривая это как ключевой фактор в предотвращении дальнейшей экспансии России в Европе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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