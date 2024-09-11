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Боррель: Западный берег может стать «новой Газой»
Главный дипломат ЕС предупредил об усилении насилия на оккупированных палестинских территориях и обвинил Израиль в попытках сделать невозможным создание палестинского государства
Боррель: Западный берег может стать «новой Газой»
Израильский рейд в Тулькарме (Западный берег) / Фото: Reuters / Others
11 сентября 2024 г.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель во вторник выступил с алармистским заявлением о ситуации на Западном берегу. Он предупредил, что усиление насилия на этой территории с начала войны между Израилем и ХАМАС может привести к тому, что Западный берег станет «новой Газой».

Боррель обвинил Израиль в открытии «нового фронта» с целью «превратить Западный берег в новую Газу — с ростом насилия, делегитимизацией Палестинской администрации и стимулированием провокаций для жесткой реакции».

Дипломат также раскритиковал позицию израильского правительства. «Израиль не стесняется говорить миру в лицо, что единственный путь к мирному урегулированию — это аннексия Западного берега и Газы», — заявил Боррель.

По данным израильской правозащитной группы «Еш дин», нападения израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу достигли рекордного уровня в 2023 году. С 7 октября прошлого года израильские военные или поселенцы убили по меньшей мере 662 палестинца на Западном берегу.

Боррель посетовал на бездействие международного сообщества. «Международное сообщество сожалеет, чувствует и осуждает, но едва ли в состоянии действовать», — выразил свое негодование Боррель.

«Без действий Западный берег станет новой Газой. А Газа станет новым Западным берегом, поскольку поселенческие движения готовят новые поселения», — подытожил дипломат.

Тревожные заявления Борреля прозвучали на фоне продолжения варварского вторжения Израиля в сектор Газа, в результате которого с 7 октября прошлого года погибло более 41 000 палестинцев, в основном женщин и детей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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