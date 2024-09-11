Миллиардер Илон Маск высказался о прошедших предвыборных дебатах между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По мнению предпринимателя, вице-президент США превзошла ожидания большинства американцев, однако он считает, что Трамп лучше справится с обязанностями главы государства.

«Хотя я не думаю, что модераторы дебатов были справедливы по отношению к Дональду Трампу, сегодня вечером Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда дело доходит до достижения цели, а не просто до произнесения приятных слов, я твердо верю, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше», — написал Маск на своей странице в X.

Основатель SpaceX также отметил, что Харрис фактически исполняет обязанности президента из-за редкого появления Джо Байдена на работе. Маск задался вопросом: если это так, почему она не демонстрирует «великих дел»? По его словам, предстоящие выборы определят, сохранятся ли нынешние тенденции еще на четыре года или произойдут перемены.

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Харрис представляет Демократическую партию, Трамп — Республиканскую. Джо Байден отказался от участия в выборах после неудачных дебатов с Трампом и предложил кандидатуру своего вице-президента.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США предложит Илону Маску должность в комиссии по эффективности правительства.

Согласно опросу CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей США отдали победу на минувших дебатах Камале Харрис. Однако до мероприятия опрос The New York Times / Siena College показывал преимущество Трампа на 1%.