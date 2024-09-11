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Шойгу: Путин принял предложение Турции не наносить удары по атомной энергетике
До вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин поддержал предложение Турции "не наносить удары по объектам атомной энергетики". Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Секретарь Совбеза уточнил, что позднее Украина отказалась от предложенной Турцией инициативы и заявила, что "не пойдет на это соглашение". #Шойгу #Путин #Турция #атомнаяэнергетика #новости #Россия #Украина #международныеотношения
Шойгу: Путин принял предложение Турции не наносить удары по атомной энергетике / Others
11 сентября 2024 г.
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